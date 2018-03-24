Заваров: Вызов в сборную Украины становится непрестижным для футболистов

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров в эфире программы "Футбол NEWS" поделился впечатлениями об игре национальной команды.

- Очень трудно анализировать такую игру, потому что дождь и тяжелое поле помешали сборной Украины сыграть в полную силу. Соперник позволял играть в футбол. Кажется, что вызов в сборную Украины становится непрестижным для футболистов. Не было коллективной скорости, агрессии. Все болельщики видели, что мотивации у сборной не было.

Лунин хорошо играет в чемпионате Украины и очень понравился в игре против Саудовской Аравии, поскольку спасал команду в некоторых моментах. Еще нужно прибавить уверенности и набраться опыта. Лунин должен вырасти хорошим голкипером. Главное, чтобы он не останавливался в развитии.