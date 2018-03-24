АПЛ испытает VAR в топ-матчах в следующем сезоне
Новости спорта: Арбитры смогут прибегать к просмотру видео в главных матчах Премьер-лиги.
В следующем сезоне Английская Премьер-лига приняла предварительное решение об испытании видеоповторов. По информации The Times, они будут не во всех матчах, а только в главных.
Полноценное внедрение VAR осуществят в сезоне 2019/20.
Ожидается, что окончательное решение по этому поводу примут на собрании владельцев клубов 13-го апреля.
В текущем сезоне VAR испытывается в отдельных матчах Кубка Англии и Кубка Лиги.
Стоит отметить, что далеко не всем нравятся новые технологии. Так, тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино назвал их "кошмаром" после того, как судьи по несколько минут пересматривали видео в игре "шпор" с Рочдейлом.