АПЛ испытает VAR в топ-матчах в следующем сезоне

В следующем сезоне Английская Премьер-лига приняла предварительное решение об испытании видеоповторов. По информации The Times, они будут не во всех матчах, а только в главных.

Полноценное внедрение VAR осуществят в сезоне 2019/20.

Ожидается, что окончательное решение по этому поводу примут на собрании владельцев клубов 13-го апреля.

В текущем сезоне VAR испытывается в отдельных матчах Кубка Англии и Кубка Лиги.

Стоит отметить, что далеко не всем нравятся новые технологии. Так, тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино назвал их "кошмаром" после того, как судьи по несколько минут пересматривали видео в игре "шпор" с Рочдейлом.