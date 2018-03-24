Тренер "Боруссии" оценил уровень мастерства Усэйна Болта

Ямайский бегун, завершивший карьеру в 2017 году, регулярного говорил о своей любви к футболу и желанию попробовать себя в новом виде спора.

Вчера 31-летний Болт провел тренировку с основным составом Боруссии Дортмунд и даже забил гол.

«Самое важное, что Усэйн получил удовольствие от занятия с командой. Конечно, он талантливый атлет, однако для игры в футбол на профессиональном уровне ему еще нужно очень много работать».

«Физические требования, предъявляемые к футболу, совсем иные, чем у других видов спорта. Впрочем, мы в Боруссии Дортмунд получили наслаждение от возможности поработать с таким спортсменом», — цитирует тренера Боруссии Петера Штегера Sky Sports.

Болт завершил карьеру в середине августа 2017 года.

Легендарный бегун, среди прочего, выиграл девять золотых олимпийских медалей, однако был лишен одной из них (эстафета на ОИ-2008 в Пекине) из-за того, что его партнер по эстафетной четверке Неста Картер попался на допинге.