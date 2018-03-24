Игроки сборной России подтвердили, что погуляли в клубе после разгрома от Бразилии

Игроки сборной России Константин Рауш и Роман Нойштедтер, которые были оштрафованы за нарушение внутреннего распорядка национальной команды, принесли свои извинения и согласились со штрафом.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всё возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — цитирует Рауша и Нойштедтера пресс-служба РФС.

Ранее в российских СМИ появилась информация, согласно которой Рауш и Нойштедтер через несколько часов после товарищеского матча со сборной Бразилии (0:3) были замечены в ночном клубе.