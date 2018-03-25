Вратари снова не довольны мячом перед чемпионатом мира

После товарищеского матча Германия – Испания вратари обеих команд не слишком лестно отозвались о мяче Adidas Telstar 18, который будет использоваться в финальном турнире ЧМ-2018.

"Мяч вытворяет в полете странные вещи и движется по непредсказуемой траектории, — цитирует As вратаря сборной Испании Давида Де Хеа. – Его создатели могли бы постараться получше".

"Мяч мог бы быть и получше, — согласен с коллегой голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген. – Уж очень он подвижный… К его траектории полета и отскокам надо привыкнуть, и, поскольку у нас нет другого выбора, надо успеть это сделать до начала чемпионата мира".

"Думаю, что в финальном турнире будет забито не менее 35-ти мячей с дальних дистанций, — уверен дублер Де Хеа Пепе Рейна. – Мало того, что его траектория непредсказуема, так он еще и покрыт пластиковой пленкой, которая затрудняет попытки поймать его и удержать. Мне кажется, что еще есть время для того, чтобы сделать этот мяч более приемлемым".

Критиковать мячи вошло в привычку современных вратарей, хотя порой с ними сложно не согласиться. Например, когда речь шла о Jabulani (ЧМ-2010), доводившем голкиперов чуть ли не до истерик своим безответственным поведением. Нынешний мяч является улучшенной (как утверждают его создатели) версией легендарных "телстаров" ЧМ-1970 и ЧМ-1974.