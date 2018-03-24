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Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией

Главный тренер Александр Петраков
18:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФФУ

Новости спорта: Футбольная сборная Украины (U-19) победила сербов в отборе к Евро-2018.

Юношеская футбольная сборная Украины, сформированная из игроков 1999 года рождения, одержала 24 марта волевую победу над командой Сербии (2:1) в элит-раунде отбора к Евро-2018, который продолжается в Румынии.

Мячи в нашей команде забили Виталий Миколенко (79-я минута) и Александр Сафронов (90+1) у сербов - Джордж Йованович (21, с пенальти).

Евро-2018 (U-19)

Елитный раунд. Группа 4

Украина (U-19) — Сербия (U-19) — 2:1 (0:1)

Украина (U-19): Кучерук, Бондар (к), Сафронов, Миколенко, Корниенко, Булеца (Ременюк, 73), Супряга (Кулаков, 64), Беляев, Дришлюк, Кащук (Козиренко, 90+3), Снурницин.

Положение команд в 4-й группе: Украина - 4 очка, Румыния - 3, Сербия - 3, Швеция - 1.

Позже сегодня пройдет игра Румыния - Швеция.

27 марта подопечные Александра Петракова сыграют с румынами.

Напомним, в финальный раунд Евро-2017/2018 попадет лучшая команда из каждой отборочной группы. Семь победителей квартетов присоединятся к хозяевам чемпионата Финляндии, где и пройдет турнир по 16-29 июля.

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Новости спорта, Евро-2018, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Украины U-19.
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