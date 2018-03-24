Криштиану Роналду рискует сесть в тюрьму на 10 лет

Пока Криштиану Роналду без устали забивает за Реал и сборную Португалии, штампуя рекорд за рекордом, его юристам приходится решать непростые проблемы, связанные с обвинениями в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, эксперты, привлеченные для проверки тех случаев, в которых адвокаты не видят каких-либо махинаций, признали в них нарушение налогового законодательства Испании. Теперь у Роналду есть два варианта: признать свою вину и компенсировать все то, что недополучила испанская казна плюс немалый штраф, либо продолжать отстаивать свою невиновность с риском оказаться за решеткой на 10 лет, если он все же будет признан виновным.

Ранее испанские СМИ сообщали о попытке адвокатов футболиста заключить соглашение с правосудием, при этом сам португалец утверждает, что никаких законов не нарушал.