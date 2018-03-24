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Криштиану Роналду рискует сесть в тюрьму на 10 лет

Криштиану Роналду
20:01 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Если Криштиану Роналду не признает свою вину в уклонении от уплаты налогов, то может оказаться за решеткой на десять лет.

Пока Криштиану Роналду без устали забивает за Реал и сборную Португалии, штампуя рекорд за рекордом, его юристам приходится решать непростые проблемы, связанные с обвинениями в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, эксперты, привлеченные для проверки тех случаев, в которых адвокаты не видят каких-либо махинаций, признали в них нарушение налогового законодательства Испании. Теперь у Роналду есть два варианта: признать свою вину и компенсировать все то, что недополучила испанская казна плюс немалый штраф, либо продолжать отстаивать свою невиновность с риском оказаться за решеткой на 10 лет, если он все же будет признан виновным.

Ранее испанские СМИ сообщали о попытке адвокатов футболиста заключить соглашение с правосудием, при этом сам португалец утверждает, что никаких законов не нарушал.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Сборная Португалии, ФК Реал Мадрид.
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