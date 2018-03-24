"ПСЖ" начал переговоры с Конте: детали предложения

«ПСЖ» начал переговоры с представителями главного тренера «Челси» Антонио Конте, информирует The Guardian. Парижский клуб хочет пригласить итальянского специалиста на пост рулевого ближайшим летом.

Конте является приоритетным кандидатом на замену Унаи Эмери, так как руководство «ПСЖ» считает, что его будет легче всего заполучить из списка кандидатов, в который входят также Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Диего Симеоне («Атлетико») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Сообщается, что «ПСЖ» готов предложить Конте годовой оклад в размере £ 10 млн (около € 11,5 млн). В «Челси» тренер зарабатывает £ 9,5 млн в год.