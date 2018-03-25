Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Рэшфорд рассказал, чем его больше всего поразил Ибрагимович

Маркус Рэшфорд
07:43 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Молодой форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии прокомментировал уход Златана Ибрагимовича.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отдал должное ушедшему из команды Златану Ибрагимовичу. Как известно, "Манчестер Юнайтед согласился расторгнуть контракт со шведом в четверг, а в пятницу клуб MLS объявил о переходе Ибры.

"То, что я узнал от него, незаменимо, - цитирует Рэшфорда английская пресса. - Ни один другой нападающий в мире не смог бы пройти так много, как Ибрагимович.

Сложно от кого-то было узнать больше о футболе. Для меня это менталитет, который он принес с собой. Это самая большая вещь, которую я собираюсь извлечь из того, что он предложил нам. Это делает его одним из лучших в мире. Прежде, чем он ударил по мячу, он, по его мнению, уже опережает всех. Это очень серьезный менталитет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Златан Ибрагимович, Маркус Рэшфорд, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер "Боруссии" оценил уровень мастерства Усэйна Болта Криштиану Роналду рискует сесть в тюрьму на 10 лет Игроки сборной России подтвердили, что погуляли в клубе после разгрома от Бразилии

Последние новости

Вратари снова не довольны мячом перед чемпионатом мира Смех до упаду: прикольные ожидание и реальность в нашей жизни В Ивано-Франковске перезахоронили останки более сотни жертв НКВД
Сегодня читают в спорте
01 Смерть на футбольном поле: футболист умер от удара мячом
02 Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
03 Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
04 Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю
05 Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство
Новости сегодня
08:09 Самые необычные города в мире - их особенности и странности (Фото)
08:08 Месси: Настроен оптимистично на матч со сборной Испании
07:53 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
07:29 Вольф: Постараемся не давить на Боттаса
07:28 На Днепропетровщине разоблачили двух интернет-агитаторов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Рецепт дня: вкусный торт "Зебра" Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"
Добавить комментарий
0