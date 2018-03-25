Легендарный итальянский вратарь назвал главных фаворитов ЧМ-2018

После матча против Аргентины капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон ответил на вопросы прессы, сообщает Football Italia.

"Нужно снять шляпу перед Аргентиной, они выдали сильный матч. Встреча могла завершиться вничью 1:1 или 2:2, но они реализовали свои шансы, а мы – нет. Италия проходит через перестройку. Это необычно. В другую эпоху Италия и Аргентина встречались бы в финале или полуфинале ЧМ.

У Аргентины огромный потенциал. У них блестящие игроки атаки, но также есть сильные защитники. Они – один из реальных претендентов на звание чемпионов мира летом наряду с Германией, Испанией и Бразилией", – сказал Буффон.