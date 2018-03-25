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"В первую очередь – дисциплина": Алиев - о тренерской работе

Александр Алиев
13:14 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Александр Алиев, недавно возглавивший любительский ФК Хмельницкий, рассказал о первом тренерском опыте и принципах своей работы.

Алиев, который в бытность футболистом регулярно нарушал режим, утверждает, что теперь стал совсем другим и во главу угла ставит дисциплину.

«Я уже не тот Саша Алиев, который был игроком. Я тренирую, а значит должен быть серьезным, подсказывать другим. Но не пихать. Я могу остановить игрока, если он не туда побежал, или не так открылся. Нужно, чтобы он не повторял ту же ошибку дважды», — рассказал новоиспеченный тренер в интервью Football Hub.

«Пост тренера делает более ответственным. Те ребята, которых я тренирую, я несу за них ответственность. Играть за Хмельницкий я не буду ни минуты. Да, я раньше играл в любителях за Рух, но нельзя одновременно и играть, и тренировать».

«Я отлично знаю, что такое футбол. Раньше я фыркал, когда тренеры что-то мне подсказывали. Я много играл и часто с таким сталкивался. Теперь я не позволю, чтобы в команде был недовольный игрок, пусть он даже очень хорош. Прежде всего – дисциплина. На поле выходят всегда 11 футболистов, и они зарабатывают один хлеб».

33-летний Александр Алиев провел лучшие годы карьеры в Динамо и Локомотиве, а также выступал за Днепр, Анжи, запорожский Металлург. Кроме того, на его счету 28 матчей и 6 голов за сборную Украины.

После ухода из Анжи в январе 2015 года играл преимущественно среди любителей. Исключением стали только выступления за казахстанский Тараз в июне-октябре 2016-го.

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Новости спорта, Александр Алиев, Новости футбола, ФК Хмельницкий, Футбол.
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