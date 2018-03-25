Вербич: Надеюсь, "Динамо" – не последний шаг в моей карьере

Вербич говорит, что всегда мечтал играть в сильном чемпионате, и переход в Динамо ничего не изменил.

«Надеюсь, Динамо – не последний шаг в моей карьере и однажды я поиграю за клуб, который борется за что-то в одной из пяти мировых топ-лиг. Это всегда было моей целью, и сейчас ничего не поменялось», — цитирует вингера Siol.net.

«Любимый клуб? Мы с братом всегда болели за Барселону, еще начиная со времен Ривалдо. В этом клубе всегда выступали лучшие футболисты мира, и они всегда играли красиво. Каждый мечтает там выступать».

24-летний Беньямин Вербич перебрался в Динамо из Копенгагена прошлой зимой на 4 миллиона евро и с тех пор провел за киевлян 5 матчей в УПЛ (1 гол, 1 ассист).