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Кравец - о предстоящем матче со сборной Японии

Артем Кравец
23:07 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Нападающий сборной Украины Артем Кравец высказал мнение о предстоящем сопернике команды по товарищескому матчу в лице Японии.

Во вторник, 27 марта, команда Андрея Шевченко проведет второй из двух запланированных мартовских спаррингов.

«Честно говоря, пока не скажу что-то конкретное по этой команде», — рассказал Кравец в интервью Zbirna.com.

Форвард признался, что пока не знаком с предстоящим соперником и в деле его практически не видел.

«Вчера посмотрел только нарезку ее товарищеского матча против Мали, в котором азиаты отыгрались в компенсированное время. Бросилось в глаза, что японцы быстрые и техничные».

Также 22-летний футболист считает, что причиной ничьей с Саудовской Аравией (1:1) в минувшую пятницу стало невезение.

«У нас не так много спаррингов перед официальными встречами, поэтому хочется добиваться максимального результата, тем более в первом поединке года. Команда до последнего билась за победу, но, увы, немного не повезло».

Напомним, что Артем Кравец забил единственный гол в ворота ближневосточной сборной.

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Новости спорта, Артем Кравец, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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