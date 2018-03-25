Кравец - о предстоящем матче со сборной Японии
Новости спорта: Нападающий сборной Украины Артем Кравец высказал мнение о предстоящем сопернике команды по товарищескому матчу в лице Японии.
Во вторник, 27 марта, команда Андрея Шевченко проведет второй из двух запланированных мартовских спаррингов.
«Честно говоря, пока не скажу что-то конкретное по этой команде», — рассказал Кравец в интервью Zbirna.com.
Форвард признался, что пока не знаком с предстоящим соперником и в деле его практически не видел.
«Вчера посмотрел только нарезку ее товарищеского матча против Мали, в котором азиаты отыгрались в компенсированное время. Бросилось в глаза, что японцы быстрые и техничные».
Также 22-летний футболист считает, что причиной ничьей с Саудовской Аравией (1:1) в минувшую пятницу стало невезение.
«У нас не так много спаррингов перед официальными встречами, поэтому хочется добиваться максимального результата, тем более в первом поединке года. Команда до последнего билась за победу, но, увы, немного не повезло».
Напомним, что Артем Кравец забил единственный гол в ворота ближневосточной сборной.