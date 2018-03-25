"Бавария" назвала кандидатов на пост главного тренера команды

Как информирует известный журналист Bild Кристиан Фальк, президент Баварии Ули Хьонесс предложил должность 44-летнему экс-наставнику Боруссии Д, когда понял, что не удастся переубедить Юпа Хайнкеса в его решении об очередном завершении карьеры. Однако Тухель ответил, что не может стать главным тренером мюнхенцев. Причина – Томас договорился с топ-клубом из Европы, имя которого пока не раскрывают. ESPN предполагает, что это мог быть ПСЖ или Челси.

Бавария пока что не может себе позволить переманить Маурисио Почеттино с Тотттенхема, так что сосредоточилась на 3-х претендентах с опытом Бундеслиги. Это Нико Ковач, который возглавляет Айнтрахт, Ральф Хасенхютль (РБ Лейпциг) и Люсьен Фавр (Ницца), информирует Sport1.

Именно с последним, экс-тренером Герты и Боруссии М, Бавария начала переговоры после отказа Тухеля. Однако на Фавра еще раньше начала претендовать Боруссия Дортмунд. Пока не ясно, кто же возглавит Баварию после завершения сезона 2017/18.