Райола жестко раскритиковал Гвардиолу
Новости спорта: Известный агент Мино Райола раскритиковал главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу, вспомнив период его работы в Барселоне.
"Конечно, Гвардиола является прекрасным тренером, но как человек он полный ноль. Гвардиола – трус и пес. Он ведет себя, словно священник: "Делайте, что я говорю. Но не делайте то, что делаю я".
Пеп говорил Ибрагимовичу в Барселоне, что Златан может обращаться к нему с любой просьбой. Однако Гвардиола игнорировал и даже не здоровался со Златаном. И то же самое повторилось затем с Максвеллом.
Я помню, что посоветовал Ибрагимовичу просто припарковать авто на место тренера. В этом сезоне Гвардиола может подтвердить свой невероятный класс, если снова выиграет Лигу чемпионов. Однако я его ненавижу", – цитирует Райолу Mirror.