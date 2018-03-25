Райола жестко раскритиковал Гвардиолу

"Конечно, Гвардиола является прекрасным тренером, но как человек он полный ноль. Гвардиола – трус и пес. Он ведет себя, словно священник: "Делайте, что я говорю. Но не делайте то, что делаю я".

Пеп говорил Ибрагимовичу в Барселоне, что Златан может обращаться к нему с любой просьбой. Однако Гвардиола игнорировал и даже не здоровался со Златаном. И то же самое повторилось затем с Максвеллом.

Я помню, что посоветовал Ибрагимовичу просто припарковать авто на место тренера. В этом сезоне Гвардиола может подтвердить свой невероятный класс, если снова выиграет Лигу чемпионов. Однако я его ненавижу", – цитирует Райолу Mirror.