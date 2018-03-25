Украина – Саудовская Аравия: Шевченко выставил один из самых молодых составов

Наставник сборной Украины выставил на матч один из самых молодых составов сборной Украины, сообщает Команда №1.

По подсчетам издания, средний возраст стартового состава "сине-желтых" в матче со сборной Саудовской Аравии составил 25,8 лет. Этот показатель является вторым под руководством Шевченко. Более молодой вариант (25,6 лет) вышел с первых минут товарищеского поединка против сербов в ноябре 2016 года.

Самым возрастным игроком был Евгений Хачериди, которому 30 лет, самым молодым – Андрей Лунин. Ему недавно исполнилось 19. Это позволило Лунину стать самым молодым вратарем в истории сборной Украины.

Напомним, что уже 27 марта украинская сборная сыграет свой второй спарринг. Соперником "сине-желтых" станет Япония.