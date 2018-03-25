Украинский тренер: Наши футболисты знают, как обыгрывать хорошие команды

Главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Англии.

«Все здоровы. Соперник непрост, мы его еще более детально изучим.

Ребят готовим, они не новички в том, как обыгрывать хорошие команды.

Самое главное – не дать разбежаться, перекрыть зоны, которые будут возникать. По возможности, не оставлять ребят один в один, потому что в индивидуальном мастерстве они нас немного превосходят.

У нас есть два безальтернативных центральных защитника. По остальным позициям будем смотреть в оставшиеся 2 дня перед матчем», – сказал Головко.

Матч Англия – Украина пройдет 27 марта.