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Ряд европейских грандов проявляют интерес к голкиперу сборной Украины

Андрей Лунин
12:59 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин находится в сфере интересов Ювентуса, Ливерпуля и Интера

По информации источника, клубы намерены летом сделать предложение Заре о переходе голкипера.

Вместе с тем, Ювентусу и Интеру придется выдержать серьезную конкуренцию от других клубов. Сообщается, что в услугах Лунина заинтересованы также РБ Лейпциг, Уотфорд, Вольфсбург и Реал Сосьедад, который еще зимой вел переговоры с луганчанами о его трансфере.

На днях Ираклий Хведелиани, представившийся представителем Лунина, сообщил об интересе к молодому игроку со стороны Зальцбурга и Ювентуса. Он также обратил внимание, что луганчане не намерены отпускать вратаря дешевле, чем за 6 миллионов евро.

На этой неделе 19-летний голкипер дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1), после чего отправился в расположение молодежной команды.

Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года. Он перешел в луганский клуб на правах свободного агента из Днепра, подписав двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл за черно-белых в 28 матчах во всех турнирах.

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Новости спорта, Андрей Лунин, Новости футбола, Сборная Украины, Трансферы, ФК Заря, Футбол.
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