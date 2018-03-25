Ряд европейских грандов проявляют интерес к голкиперу сборной Украины
Новости спорта: Голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин находится в сфере интересов Ювентуса, Ливерпуля и Интера
По информации источника, клубы намерены летом сделать предложение Заре о переходе голкипера.
Вместе с тем, Ювентусу и Интеру придется выдержать серьезную конкуренцию от других клубов. Сообщается, что в услугах Лунина заинтересованы также РБ Лейпциг, Уотфорд, Вольфсбург и Реал Сосьедад, который еще зимой вел переговоры с луганчанами о его трансфере.
На днях Ираклий Хведелиани, представившийся представителем Лунина, сообщил об интересе к молодому игроку со стороны Зальцбурга и Ювентуса. Он также обратил внимание, что луганчане не намерены отпускать вратаря дешевле, чем за 6 миллионов евро.
На этой неделе 19-летний голкипер дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1), после чего отправился в расположение молодежной команды.
Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года. Он перешел в луганский клуб на правах свободного агента из Днепра, подписав двухлетний контракт.
В нынешнем сезоне вратарь сыграл за черно-белых в 28 матчах во всех турнирах.