Ряд европейских грандов проявляют интерес к голкиперу сборной Украины

По информации источника, клубы намерены летом сделать предложение Заре о переходе голкипера.

Вместе с тем, Ювентусу и Интеру придется выдержать серьезную конкуренцию от других клубов. Сообщается, что в услугах Лунина заинтересованы также РБ Лейпциг, Уотфорд, Вольфсбург и Реал Сосьедад, который еще зимой вел переговоры с луганчанами о его трансфере.

На днях Ираклий Хведелиани, представившийся представителем Лунина, сообщил об интересе к молодому игроку со стороны Зальцбурга и Ювентуса. Он также обратил внимание, что луганчане не намерены отпускать вратаря дешевле, чем за 6 миллионов евро.

На этой неделе 19-летний голкипер дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1), после чего отправился в расположение молодежной команды.

Лунин выступает за Зарю с лета прошлого года. Он перешел в луганский клуб на правах свободного агента из Днепра, подписав двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл за черно-белых в 28 матчах во всех турнирах.