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Вратари недовольны мячом ЧМ-2018

Давид Де Хеа
03:42 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: По традиции официальный мяч чемпионата мира подвергся критике со стороны вратарей.

После товарищеского матча Германия – Испания вратари обеих команд не слишком лестно отозвались о мяче Adidas Telstar 18, который будет использоваться в финальном турнире ЧМ-2018.

"Мяч вытворяет в полете странные вещи и движется по непредсказуемой траектории, — цитирует As вратаря сборной Испании Давида Де Хеа. – Его создатели могли бы постараться получше".

"Мяч мог бы быть и получше, — согласен с коллегой голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген. – Уж очень он подвижный… К его траектории полета и отскокам надо привыкнуть, и, поскольку у нас нет другого выбора, надо успеть это сделать до начала чемпионата мира".

"Думаю, что в финальном турнире будет забито не менее 35-ти мячей с дальних дистанций, — уверен дублер Де Хеа Пепе Рейна. – Мало того, что его траектория непредсказуема, так он еще и покрыт пластиковой пленкой, которая затрудняет попытки поймать его и удержать. Мне кажется, что еще есть время для того, чтобы сделать этот мяч более приемлемым".

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Новости спорта, Давид Де Хеа, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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