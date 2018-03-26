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ПСЖ начал переговоры с Конте

Антонио Конте
01:29 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Челси Антонио Конте может возглавить Пари Сен-Жермен уже предстоящим летом.

Унаи Эмери покинет Пари Сен-Жермен этим летом, поэтому французский клуб уже начал поиски нового главного тренера.

Как сообщает Guardian, президент парижан Нассер Аль-Хелаифи рассматривает четыре кандидатуры — Антонио Конте, Жозе Моуриньо, Диего Симеоне и Массимилиано Аллегри.

Тем не менее, Моуриньо вряд ли покинет Манчестер Юнайтед, несмотря на вылет из Лиги чемпионов от Севильи, в то время как Симеоне и Аллегри пока тоже не намерены уходить из Атлетико и Ювентуса соответственно.

В связи с этим ПСЖ вышел на связь с представителями Конте, который, как ожидается, покинет Челси в конце сезона из-за разногласий с руководством лондонцев. Правление "синих" обсудит будущее итальянца в следующем месяце.

Антонио также связывали с возвращением в сборную Италии, но он предпочитает остаться в клубном футболе.

Парижский клуб готов предложить Конте 10 миллионов фунтов в год, что на 500 тысяч фунтов больше того, что он зарабатывает в Челси. Предполагается, что для итальянца вариант с ПСЖ был бы привлекательным, ведь он неоднократно жаловался на то, что в Челси ему приходится работать с ограниченным бюджетом.

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Новости спорта, Антонио Конте, Новости футбола, Сборная Италии, ФК ПСЖ, Футбол.
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