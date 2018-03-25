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Селезнев: "Шахтер" на голову сильнее "Динамо"

Евгений Селезнев
16:29 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Игрок "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев в интервью для программы "Моя гра" с Аллой Бублий сравнил "Шахтер" и "Динамо".

- Тебе было обидно, когда "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов?

- Я очень болел за них и переживал, потому что надеялся, что они пройдут дальше. Если бы Феррейра забил дома на последней минуте, то все бы сложилось иначе.

- А почему "Динамо" не прошло "Лацио"?

- Если объективно смотреть, то итальянцы были сильнее.

- Как тебе сегодняшнее "Динамо"?

- Давайте объективно смотреть на вещи: сегодня чемпионат Украины стал слабее. К тому же, у киевлян происходит смена поколений и омоложение состава. Возможно, им нужно время.

- У этого состава киевлян есть шансы побороться с "Шахтером" за чемпионство?

- Сейчас очень сложно бороться с "Шахтером". Очень надеюсь, что интрига будет жить, но донецкий клуб на данный момент сильнее на голову, если не на две.

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Новости спорта, Евгений Селезнев, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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