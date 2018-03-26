Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
X

Соперник Украины в Лиге наций победил на турнире Кубке короля Таиланда

Сборная Словакии
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сборная Словакии по футболу одержала победу в финале Кубка короля Таиланда над командой хозяев и стала победителем турнира

Один из соперников украинской команды в групповом турнире Лиги наций, сборная Словакии, стала обладателем Кубка короля Таиланда. В финальном матче подопечные Яна Козака преодолели таиландскую команду со счетом 3:2

Голы за победителей забивали: Дуда (10 мин, Мак), Мак (34, Пачинда), Пачинда (68, Дуда).

Вашему вниманию состав Словакии: Шулло, Шкртел (к) (Шкриняр, 73), Секулич, Грегуш, Немец, Сабо (Лоботка, 61), Мазань, Дуда, Шатка, Мак (Руснак, 82), Пачинда.

Заметим, что Словакия и Чехия стали противниками подопечных Андрея Шевченко в группе Дивизиона В первого в истории сезона Лиги наций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок короля Таиланда, Лига Наций УЕФА, Новости футбола, Сборная Словакии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Месси тренировался в общей группе сборной Аргентины Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео) Тухель отказал "Баварии" ради "Арсенала"

Последние новости

Лего наяву: проект об эстетике домов, в которых живут и страдают мексиканцы (Фото) Экс-вице-президент пожалел о словах про драку с Трампом Гандболистки сборной Украины проиграли швейцаркам в квалификации Евро-2018
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
02 Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю"
03 Свитолина вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA в Майами
04 Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов
05 Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
Новости сегодня
08:37 Обрадовался в Twitter смерти полицейского: во Франции арестован политик
08:34 Реальное племя, которое живет по законам джунглей (Фото)
08:30 Экс-игрок "Шахтера": С бразильцами "горняков" мы не любили друг друга
08:27 Задержанный экс-глава Каталонии ожидает суда в Германии
08:11 Две женщины погибли в результате схода лавины в горах Франции
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице
Добавить комментарий
0