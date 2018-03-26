Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии

Сборная Украины, проведя утреннюю тренировку в Марбелье, отправилась в Бельгию, где во вторник, 27-го марта, сыграет контрольный матч с Японией.

В общей группе с командой занимался Виктор Цыганков, который ранее тренировался по индивидуальной программе, а защитник «сине-желтых» Никита Бурда, получивший растяжение мышцы бедра, отправился в Киев.

Отметим, что троих игроков Андрей Шевченко отпустил в расположение молодежной сборной, которой предстоит важная встреча отбора на ЧЕ-2019 с Англией в Шеффилде.

В 20:30 сборная Украины прибыла в аэропорт города Льеж. Завтра в 17:30 Андрей Шевченко проведет предматчевую пресс-конфренцию. А спустя полчаса состоится тренировка сборной Украины на стадионе «Морис Дюфран».

Поединок Япония – Украина состоится 27 марта. Начало встречи в 15:20 по киевскому времени.