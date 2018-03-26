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Месси выбрал Неймару новый клуб

Месси и Неймар
08:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пятикратный обладатель "Золотого мяча" впечатлен работой экс-тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рекомендовал бывшему одноклубнику, форварду "ПСЖ" Неймару перейти в "Манчестер Сити", утверждает Don Balon. По информации источника, также лидер сине-гранатовых посоветовал бразильцу не принимать предложение "Реала".

Отмечается, что Месси впечатлен работой экс-тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы в "Сити". По его мнению, Неймару подойдет стиль игры "горожан".

На минувшей неделе в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба – он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю.

Ранее появлялись данные о том, что бразилец не желает выступать за парижский клуб и рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Также ему интересен вариант подписания контракта с "Реалом".

Сейчас 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) – ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.

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Новости спорта, Лионель Месси, Неймар, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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