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Экс-игрок "Шахтера": С бразильцами "горняков" мы не любили друг друга

Кристиано Лукарелли и Мирча Луческу
08:30 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Экс-форвард сборной Италии и "Шахтера" вспомнил период в донецком клубе

Тренер «Катаньи» Кристиано Лукарелли не исключает возможности когда-то возглавить «Шахтер».

«Мой трансфер в «Шахтер» обговаривался не только в Украине, но и в Италии. Всех интересовали детали того, как один из лучших бомбардиров Серии А перешел в украинский чемпионат. Благодаря моему переходу я познакомился с серьезными персонами  - Палкиным и Ахметовым.

Я должен был поднять имидж «Шахтера» в Европе и помочь квалифицироваться в Лигу чемпионов. Контракт подписывали в отеле «Донбасс». Сначала я говорил с Луческу, а затем приехал Ахметов. Я знал, что его впечатлила моя игра за «Ливорно». Мне дали два часа подумать, потом мы подписали контракт. Ахметов завлек меня своим энтузиазмом.

Мой контракт в два миллиона евро? Я точно не помню, но эта цифра близка к истине. Но это не самые большие деньги, которые я зарабатывал в карьере. В Италии я был на таком же уровне.

Тяжело ли было с бразильцами? Да их было много, и они были связаны друг с другом. Мы не любили друг друга, но уважали. Но я уехал не потому, что мне не отдавали передачи. Я ушел после того, как мы не вышли из группы в Лиге чемпионов, чтобы иметь возможность попасть в сборную Италии.

Слежу ли я за «Шахтером»? Конечно. Бывший клуб – это как любовь, которая никогда не заканчивается. Возможно, я когда-то стану тренером этого клуба», - сказал Лукарелли в интервью «Профутбол».

В «Шахтере» Кристиано Лукарелли выступал в сезоне 2007/08. Итальянец сыграл за донецкий клуб 12 матчей, в которых забил 4 гола.

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