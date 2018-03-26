Экс-форвард "Динамо": Хацкевич – мужик

«Динамо» тоже топ клуб, я бы не сказал, что они плохо провели медобследование, но в «Генте» все на голову выше, профессиональнее. Здесь даже проверяли на сколько сантиметров у меня сгибается колено.

В «Генте» у меня что-то обнаружили, я ездил в больницу на диагностику сердца. На самом деле медосмотр получился очень сложным, я уже думал, что у меня тут ничего не получится и поеду назад. Получилось так, что оказался просто не готовым. На фоне нервов и эмоций обследование показало, что сердце не в порядке.

Мои слова о том, что «Динамо» убило футболиста во мне? Я не совсем так сказал, неправильно перевели. Как футболист в киевском клубе я просто исчез. Это понимали все, в том числе и я. Хотел даже заканчивать с футболом. Не нравилось, когда после матчей тебя «поливают» болельщики, было тяжело спать. После такого ты уже думаешь, что ты не футболист и нужно что-то менять.

Были варианты и в Украине, но я думал, что если останусь в Украине, то точно закончу с футболом. Все пошло бы на спад: первая лига, вторая...

В СМИ постоянно писали, что я недолюбливаю Сергея Реброва, не уважаю его. Писали, что он не дает мне шанс, но тренер же себе не враг. Кто забивает и показывает уровень – того он и будет ставить. На тот момент Артем Беседин забивал, был лучше меня.

Тогда какие вопросы могут быть к Реброву? Почему он должен был меня ставить? У меня с ним отличные отношения. Он, и его помощник Висенте Гомес, очень помогли мне. Я очень благодарен им и счастлив, что удалось поработать с ними.

Хацкевич – мужик. Он сам подошел и сказал, что я не буду играть, а не по телефону. Я тогда подошел к Игорю Суркису и сказал, что хочу перейти в «Гент», – сказал Яремчук.