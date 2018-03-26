Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
X

Экс-форвард "Динамо": Хацкевич – мужик

Роман Яремчук
09:18 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, что его переход в бельгийский клуб мог сорваться.

«Динамо» тоже топ клуб, я бы не сказал, что они плохо провели медобследование, но в «Генте» все на голову выше, профессиональнее. Здесь даже проверяли на сколько сантиметров у меня сгибается колено.

В «Генте» у меня что-то обнаружили, я ездил в больницу на диагностику сердца. На самом деле медосмотр получился очень сложным, я уже думал, что у меня тут ничего не получится и поеду назад. Получилось так, что оказался просто не готовым. На фоне нервов и эмоций обследование показало, что сердце не в порядке.

Мои слова о том, что «Динамо» убило футболиста во мне? Я не совсем так сказал, неправильно перевели. Как футболист в киевском клубе я просто исчез. Это понимали все, в том числе и я. Хотел даже заканчивать с футболом. Не нравилось, когда после матчей тебя «поливают» болельщики, было тяжело спать. После такого ты уже думаешь, что ты не футболист и нужно что-то менять.

Были варианты и в Украине, но я думал, что если останусь в Украине, то точно закончу с футболом. Все пошло бы на спад: первая лига, вторая...

В СМИ постоянно писали, что я недолюбливаю Сергея Реброва, не уважаю его. Писали, что он не дает мне шанс, но тренер же себе не враг. Кто забивает и показывает уровень – того он и будет ставить. На тот момент Артем Беседин забивал, был лучше меня.

Тогда какие вопросы могут быть к Реброву? Почему он должен был меня ставить? У меня с ним отличные отношения. Он, и его помощник Висенте Гомес, очень помогли мне. Я очень благодарен им и счастлив, что удалось поработать с ними.

Хацкевич – мужик. Он сам подошел и сказал, что я не буду играть, а не по телефону. Я тогда подошел к Игорю Суркису и сказал, что хочу перейти в «Гент», – сказал Яремчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Хацкевич, Новости футбола, Роман Яремчук, Трансферы, ФК Гент, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

ПСЖ начал переговоры с Конте Кравец - о предстоящем матче со сборной Японии Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю"

Последние новости

Ломаченко: Я хочу осуществить мою мечту Самая толстая женщина планеты, весившая более 500 кг, кардинально преобразилась (Фото) Кортни Лав снялась в жутком клипе Мэрилина Мэнсона (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Шахтера": С бразильцами "горняков" мы не любили друг друга
02 Месси выбрал Неймару новый клуб
03 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
04 Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю"
05 Экс-форвард "Динамо": Хацкевич – мужик
Новости сегодня
10:12 Директора предприятия из состава "Укроборонпрома" задержали на взятке
10:09 Специалисты назвали факторы, способствующие развитию рака
10:05 Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
10:04 В Минэнергоугля предложили назначить Максимец первым замминистра
10:04 Захватывающие снимки, которые запрещены к просмотру людям с акрофобией (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: количество жертв возросло Пожар в ТЦ Кемерово: количество погибших возросло
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице
Добавить комментарий
0