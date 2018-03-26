Япония - Украина: слова Шевченко перед товарищеским матчем

В эксклюзивном интервью для программы «Великий футбол» с Александром Денисовым на канале «Футбол 1» главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих впечатлениях от игры с Саудовской Аравией, кадровой ситуацие в сборной и подготовке к матчу с Японией.

- Каковы Ваши промежуточные итоги и впечатления от игры и подготовки сборной Украины?

- Мы провели матч против сборной Саудовской Аравии. В том поединке мы хотели посмотреть на новых игроков, дать возможность сыграть футболистам, у которых было мало игрового времени. К сожалению, несколько игроков выпало из-за травм.

Если говорить о самом матче, то скажу, что он получился для нас не очень удачным как с точки зрения результата, так и с точки зрения содержания игры. Было несколько хороших эпизодов, однако такими матчами нельзя быть довольным. Мы в очередной раз пропустили мяч со стандартного положения - будем работать над этим.

Я не совсем доволен ведением игры. Возможно, это связано с тем, что мы долго не виделись, не собирались, у нас не было возможности провести сбор. Вприцнипе, игра нам давалась. В первом тайме контролировали ход матча, забили гол, имели шансы развить преимущество, но этими возможностями не воспользовались, усложнив этим игру. Далее у нас появлялись ошибки, контроль мяча был недостаточно хорош, мы очень мало переводили мяч с фланга на фланг и пытались форсировать игру.

Саудовская Аравия - команда мотивирована, ведь у них новый тренер, они готовятся к ЧМ. Поэтому, несмотря на разницу в классе, они отработали 90 минут без остановок. Они создавали определенный дискомфорт в середине поля, пытались прессинговать. Возможно, наша команда не была готова к этому, хотя мы говорили о том, что для наших соперников этот матч будет принципиальным.

Во втором тайме мы допустили ряд ошибок, которые привели к контратакам, одна из которых могла завершиться голом. Но при этом, мы создавали моменты и должны были выигрывать. Но это уже в прошлом.

- Какова сейчас кадровая ситуация в сборной?

- В принципе, все готовятся к игре. Исключение - Бурда, который полетел в Киев. Ряд футболистов мы отправили в молодежную сборную, чтобы помочь им, однако в связи с травмой Бурды я оставил Матвиенко. Команда готовится, мы провели две тренировки.

- Как будет происходить подготовка к игре с Японией?

- У японцев задача - подготовка к мундиалю. Мы, в свою очередь, закладываем фундамент и смотрим на новых игроков. К сожалению, Яремчук и Бурда получили травмы - на них хотелось посмотреть. Будем думать, кому доверить место в составе.

Для нас важно - вспомнить игровые связи и ту структуру игры, которая была у нас налажена. Например, в игре против словаков я был доволен движением и контролем мяча. С Саудовской Аравией получилось наоборот, и меня это настораживает. Однако мы исправим все ошибки.

- Все игроки отмечают, что в команде царит очень хорошая атмосфера. Ваши впечатления от работы с командой?

- Во-первых, комфортной ситуации не должно быть ни для кого. Я понимаю желание ребят приезжать сюда - это хорошо. Однако у каждого из них есть определенная ответственность. Можно отложить игру в сторону, но результат мы должны достигать всегда, несмотря на то, что это товарищеские игры.

Нужно воспитывать желание побеждать - это поможет в матчах с более серьезными суперникомы.

- Что Вы можете сказать о сборной Японии?

- Саудовская Аравия и Япония - разные команды. Я думаю, японцы - выше классом, здесь играют хорошие игроки, выступающие в Европе. Соперник будет другим, поэтому концентрация должна быть соответствующей - в прошлой игре ее не хватило. В предстоящем поединке буду требовать от игроков особой концентрации