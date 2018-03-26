Франков рассказал, кто пригласил иностранца на пост президента УПЛ

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о кандидате на пост президента УПЛ Томаса Гримма.

«Гримму придется немало потрудиться, объясняя нам, что же такого хорошего и футбольного он создал и сотворил в Швейцарии и других благословенных местах вне Украины.

Насчет же того, чья он креатура, герр Гримм может не маяться с секретностью — и так ясно, что президент ФФУ Андрей Павелко пригласил. Интересно, он и условия от имени Премьер-лиги оговорил?..

Есть тут одна очевидная закавыка: зарплату президенту УПЛ платит не ФФУ, но клубы, отстегивающие взносы на содержание лиги. Как же Павелко его приглашал, с чьей подачи?! Если же Гримм намерен брать деньги на стороне, то это более чем конфликт интересов — это обыкновенная коррупция.

Поэтому особо любопытно, кто и сколько Гримму обещал — при всех его намеках на бескорыстие», – написал Франков.