Бразилец Майкон прошел медосмотр для "Шахтера"

Центральный полузащитник бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Майкон прошел медицинское обследование перед завершением перехода в донецкий "Шахтер".

Медосмотр состоялся в Сан-Паулу на прошлой неделе, проблем обнаружено не было, но документы пока не подписаны. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на Globo Esporte.

Возможный переход состоится летом, когда в Украине откроется трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 6 млн евро. Предполагается, что в "Шахтере" Майкон станет заменой Фреду, который летом может перейти в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед.

Предстоящий переход подтвердил и сам Майкон: "Я был заинтересован в переходе еще в январе, но ничего не произошло, это долгая история. Я не хочу об этом говорить. Окно откроется только в июле, к тому времени я сфокусирован на "Коринтиансе" и ближайшем матче".

Отметим, что 20-летний бразильский футболист Майкон является воспитанником "Коринтианса" и в общей сложности сыграл за клуб 87 матчей, в которых забил 7 мячей. На счету игрока также 8 матчей и 1 гол за сборную Бразилии U-20. Контракт Майкона с клубом рассчитан до конца 2021 года.