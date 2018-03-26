Хонда: У сборной Украины есть менталитет победителя
Новости спорта: Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда сделал несколько комплиментов сборной Украины.
27 марта сборная Украины в Льеже сыграет товарищеский поединок против Японии.
Своими ожиданиями от матча и мыслями о нашей команде поделился звездный хавбек японцев Кейсуке Хонда.
"У сборной Украины есть менталитет победителя", — цитирует полузащитника мексиканской Пачуки официальный сайт Футбольной ассоциации Японии.
"Ее тренирует Андрей Шевченко – прирожденный триумфатор. Нет никаких сомнений, что соперник будет играть исключительно на победу. Впрочем, считаю, у сборной Японии также нет другой цели!"
"Честно говоря, очень люблю выходить на поле с этими мыслями. Уверен, что Украина сильнее команды Мали, с которой мы сыграли 23 марта (1:1). Нас ожидает очень тяжелое противостояние".
Поединок между Японией и Украиной начнется в 15:20 по киевскому времени.