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Хонда: У сборной Украины есть менталитет победителя

Кейсуке Хонда
20:47 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда сделал несколько комплиментов сборной Украины.

27 марта сборная Украины в Льеже сыграет товарищеский поединок против Японии.

Своими ожиданиями от матча и мыслями о нашей команде поделился звездный хавбек японцев Кейсуке Хонда.

"У сборной Украины есть менталитет победителя", — цитирует полузащитника мексиканской Пачуки официальный сайт Футбольной ассоциации Японии.

"Ее тренирует Андрей Шевченко – прирожденный триумфатор. Нет никаких сомнений, что соперник будет играть исключительно на победу. Впрочем, считаю, у сборной Японии также нет другой цели!"

"Честно говоря, очень люблю выходить на поле с этими мыслями. Уверен, что Украина сильнее команды Мали, с которой мы сыграли 23 марта (1:1). Нас ожидает очень тяжелое противостояние".

Поединок между Японией и Украиной начнется в 15:20 по киевскому времени.

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Новости спорта, Кейсуке Хонда, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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