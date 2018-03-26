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Германия - Бразилия: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Германии
18:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборные Германии и Бразилии проведут товарищеский матч в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Сборная Германии во вторник, 27 марта, проведет товарищеский матч в рамках подготовки к ЧМ-2018, в котором сыграет против Бразилии.

По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне команды Йоахима Лева.

Так, на победу Германии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,14. Победа Бразилии оценивается в 3,25. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,39.

Букмекеры из конторы bwin также считают Германию фаворитом матча. Так, на успех Бундестим принимает ставки с коэффициентом 2,2, а на победу бразильцев – 3,2. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,3.

Отметим, что товарищеский поединок Германия – Бразилия состоится 27 марта в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток – в 21:45 по киевскому времени.

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