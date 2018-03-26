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Малиновский: Надеюсь, завтра получим положительный результат

Руслан Малиновский
19:18 Сегодня Телеграф
ФФУ
Фото: ФФУ

Новости спорта: Накануне товарищеского матча сборной Украины с Японией полузащитник команды Руслан Малиновский на предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

- Как тебе играть на бельгийской земле за сборную? Есть ли какие-то особые ощущения?

- Да, совсем недалеко от Генка находится стадион в Льеже. Два матча мы сыграли на этой арене в чемпионате Бельгии и обе, к сожалению, проиграли. Надеюсь, что завтра получим положительный результат, и в дальнейшем стадион будет для меня более удачлив.

- С тобой кто-то связывался из твоей бельгийской команды?

- Нет, никто из «Генка» не звонил. Только тренер прислал смс-сообщение с пожеланием успеха и скорейшего возвращения в клуб в хорошем настроении.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Украины и Японии состоится 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе «Морис Дюфран». Начало матча - в 15.22 по киевскому времени.

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Новости спорта, Руслан Малиновский, Сборная Украины, Футбол, ФФУ.
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