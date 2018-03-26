Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Скрипник: Рассматриваю предложения других клубов

Виктор Скрипник
21:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Виктор Скрипник заявил, что ему хочется чего-то другого.

Бывший главный тренер немецкого футбольного клуба "Вердер" из Бремена 48-летний Виктор Скрипник рассказал, что в будущем хочет еще поработать тренером и рассматривает предложения.

"Контракт с "Вердером" у меня до лета. Сейчас уже определяюсь и, наверное, не буду продлевать контракт дальше. Потому что дальше хочется поработать тренером - рассматриваю предложения других клубов. В бременском клубе я сейчас вхожу в состав аналитической группы, которая смотрит за соперником и за развитием своего клуба. Это не повседневная работа, когда нужно сидеть с утра до вечера. В то же время руководство всегда хотело, чтобы я оставался и дальше продолжал контракт в Бремене на других должностях - скаута, спортивного аналитика.

Мне уже хочется посмотреть со стороны. Я в "Вердере" 22 года, начиная с игрока и заканчивая шеф-тренером. Прошел все ступени - и за выживание боролись и выигрывали чемпионство. Сейчас хочется чего-то другого - в мире есть не только "Вердер", - сказал Скрипник в интервью "Футбол 24".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Скрипник, Сборная Украины, ФК Вердер, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта Экс-форвард "Шахтера" сравнил УПЛ и РФПЛ "Реал" внес жену Икарди в черный список агентов

Последние новости

Ученые выяснили, что произойдет с организмом человека, если полностью отказаться от кофе Хуг на шесть дней уехал на Донбасс Владелец футбольного клуба хотел рассчитаться с долгами биткоинами
Сегодня читают в спорте
01 Алиев назвал худшего тренера в своей карьере
02 Месси отдыхает: уругвайский футболист забил сумасшедший гол (Видео)
03 Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
04 Жуткое зрелище: капитан сборной Словакии проглотил язык после мощного удара мячом в лицо (Видео)
05 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости сегодня
20:59 В Харьковской области почти на два часа остановилось движение поездов
20:59 Британский рэпер Scarlxrd впервые выступит в Киеве
20:55 Невозможно не смеяться: смешные фото, которые поднимут настроение
20:47 Хонда: У сборной Украины есть менталитет победителя
20:46 В Сеть слили снимки и характеристики Xiaomi Mi 6X
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Опубликован список претендентов на кинопремию "Золотая Дзига" Опубликован список претендентов на кинопремию "Золотая Дзига"
Добавить комментарий
0