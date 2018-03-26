Скрипник: Рассматриваю предложения других клубов

Бывший главный тренер немецкого футбольного клуба "Вердер" из Бремена 48-летний Виктор Скрипник рассказал, что в будущем хочет еще поработать тренером и рассматривает предложения.

"Контракт с "Вердером" у меня до лета. Сейчас уже определяюсь и, наверное, не буду продлевать контракт дальше. Потому что дальше хочется поработать тренером - рассматриваю предложения других клубов. В бременском клубе я сейчас вхожу в состав аналитической группы, которая смотрит за соперником и за развитием своего клуба. Это не повседневная работа, когда нужно сидеть с утра до вечера. В то же время руководство всегда хотело, чтобы я оставался и дальше продолжал контракт в Бремене на других должностях - скаута, спортивного аналитика.

Мне уже хочется посмотреть со стороны. Я в "Вердере" 22 года, начиная с игрока и заканчивая шеф-тренером. Прошел все ступени - и за выживание боролись и выигрывали чемпионство. Сейчас хочется чего-то другого - в мире есть не только "Вердер", - сказал Скрипник в интервью "Футбол 24".