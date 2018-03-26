Шевченко: Чемпионат Бельгии набирает свои обороты

В чемпионате Бельгии играют несколько украинских футболистов, а на текущий сбор вызов в национальную команду страны получили полузащитник Генка Руслан Малиновский и нападающий Гента Роман Яремчук, хотя последнему и пришлось покинуть расположение сборной из-за травмы.

"Чемпионат Бельгии набирает свои обороты. И то, что украинские футболисты приезжают сюда, играют здесь, получают здесь игровую практику, я к этому очень хорошо отношусь", — заявил Шевченко.

"Бельгийские команды добиваются определенного успеха в еврокубках. Национальная сборная Бельгии очень сильна, и хотя в ней мало игроков из чемпионата Бельгии, ведь в основном они выступают в лучших лигах Европы, это говорит, что здесь воспитывают очень хороших футболистов".

"Так что и для наших украинских футболистов это как старт. Если они себя проявят здесь, то у них есть возможность поехать в более сильный чемпионат. Поэтому я к этому отношусь очень положительно".