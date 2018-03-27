Ротань: Наша сборная находится на правильном пути

Сейчас капитану сборной Украины 36 лет.

«Сборная страны для меня – огромная мотивация и работа, в первую очередь — над собой. Всегда хочется прибавлять в тех компонентах, в которых я не очень силён, делать какой-то анализ работы и результатов.

Поэтому сборная для меня – это действительно команда номер один. Я готов оставаться игроком сборной столько, сколько буду соответствовать её уровню. Только тренерский штаб может оценивать труд футболиста и принимать решение о его приглашении в команду.

Даже не думал об уходе по окончании квалификации ЧМ-2018. Считаю, что у человека проявляется слабость, если возникают такие мысли. Всегда нужно оставаться сильным. У меня, если что-то не получается, то я стараюсь это исправить. И это всегда удаётся. Так что у меня даже подобных мыслей не было. На мой взгляд, такие мысли – это последнее, что может быть в профессиональной карьере футболиста.

Сейчас я уверен, что наша сборная находится на правильном пути. У команды есть свой чёткий игровой рисунок, футболисты получают удовольствие от игр за сборную, поэтому результат к нам обязательно придёт», – сказал Ротань.