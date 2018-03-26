Шевченко: Я не думаю о чемпионате мира в России

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не обеспокоен событиями вокруг возможного международного бойкота проведения в России финальной части FIFA World Cup 2018.

Об этом он заявил на пресс-конференции в бельгийском Льеже, где во вторник пройдет товарищеский матч Япония-Украина, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Бельгии.

«Я не думаю о чемпионате мира, ведь Украина не представлена там. Следовательно, все, что происходит и крутится вокруг этого, меня не интересует», - заявил главный тренер национальной сборной по футболу, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа в Бельгии о международной кампании по бойкоту турнира на территории РФ.

Как сообщалось, Великобритания объявила о бойкоте на высшем политическом уровне чемпионата мира по футболу в России. Такую позицию уже поддержали несколько стран Евросоюза.

Европарламент в своих резолюциях неоднократно призывал международное сообщество отобрать у РФ право проведения финальной части FIFA World Cup 2018.