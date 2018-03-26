Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс В финале China Cup Уругвай одолел Уэльс
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Шевченко: Я не думаю о чемпионате мира в России

Андрей Шевченко
21:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что события вокруг ЧМ по футболу в России мне не интересны.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко не обеспокоен событиями вокруг возможного международного бойкота проведения в России финальной части FIFA World Cup 2018.

Об этом он заявил на пресс-конференции в бельгийском Льеже, где во вторник пройдет товарищеский матч Япония-Украина, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Бельгии.

«Я не думаю о чемпионате мира, ведь Украина не представлена там. Следовательно, все, что происходит и крутится вокруг этого, меня не интересует», - заявил главный тренер национальной сборной по футболу, отвечая на вопрос собственного корреспондента Укринформа в Бельгии о международной кампании по бойкоту турнира на территории РФ.

Как сообщалось, Великобритания объявила о бойкоте на высшем политическом уровне чемпионата мира по футболу в России. Такую позицию уже поддержали несколько стран Евросоюза.

Европарламент в своих резолюциях неоднократно призывал международное сообщество отобрать у РФ право проведения финальной части FIFA World Cup 2018.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Андрей Шевченко, Новости футбола, Футбол, ФФУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Малиновский: Надеюсь, завтра получим положительный результат Германия - Бразилия: прогноз букмекеров на товарищеский матч Франков рассказал, кто пригласил иностранца на пост президента УПЛ

Последние новости

10 обнаруженных недавно артефактов, которые изменяют представление о древних религиях Невероятные рыжие бестии: самые красивые рыжеволосые девушки планеты (Фото) Постановление Кабмина: ГСЧС могут и уже проверяют крупные торговые центры
Сегодня читают в спорте
01 Алиев назвал худшего тренера в своей карьере
02 Месси отдыхает: уругвайский футболист забил сумасшедший гол (Видео)
03 Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
04 Жуткое зрелище: капитан сборной Словакии проглотил язык после мощного удара мячом в лицо (Видео)
05 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости сегодня
22:44 Оля Полякова анонсировала новое шоу
22:37 В столице ограничат движение по двум мостам
22:31 Медики назвали главные признаки крепкого здоровья
22:23 В Косово задержали сербского чиновника
22:17 Принц Гарри и Меган Маркл определились, где проведут медовый месяц
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Страны, которые высылают российских дипломатов: полный список Страны, которые высылают российских дипломатов: список
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Опубликован список претендентов на кинопремию "Золотая Дзига" Опубликован список претендентов на кинопремию "Золотая Дзига"
Добавить комментарий
0