Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений

«У Димы действительно есть предложения. В первую очередь, нам поступило конкретное предложение о продлении контракта от АЕК. Также есть два конкретных предложения от клубов турецкой суперлиги.

Плюс мы получили очень хорошее предложение от команды из первой десятки чемпионата Франции. Я не могу назвать клубы, поскольку ведутся переговоры.

В ближайшие дни я лечу на переговоры в Афины. Мы дали слово руководству АЕК, что приоритетными для нас будет предложение именно греческого клуба. Эта команда дала Диме возможность вернуться в большой футбол.

Финансовый аспект тоже важен. Диме не 22-23 года. Возможно, это будет один из его последних контрактов в футболе», – сказал Панков.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» хочет подписать Чигринского.