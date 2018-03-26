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Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений

Дмитрий Чигринский
21:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Агент защитника АЕК Дмитрия Чигринского Александр Панков рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры украинца.

«У Димы действительно есть предложения. В первую очередь, нам поступило конкретное предложение о продлении контракта от АЕК. Также есть два конкретных предложения от клубов турецкой суперлиги.

Плюс мы получили очень хорошее предложение от команды из первой десятки чемпионата Франции. Я не могу назвать клубы, поскольку ведутся переговоры.

В ближайшие дни я лечу на переговоры в Афины. Мы дали слово руководству АЕК, что приоритетными для нас будет предложение именно греческого клуба. Эта команда дала Диме возможность вернуться в большой футбол.

Финансовый аспект тоже важен. Диме не 22-23 года. Возможно, это будет один из его последних контрактов в футболе», – сказал Панков.

Ранее сообщалось, что «Сивасспор» хочет подписать Чигринского.

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Новости спорта, Дмитрий Чигринский, Лига 1, ФК АЕК, Футбол.
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