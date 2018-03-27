Нидерланды разгромили Португалию Криштиану Роналду

В рамках товарищеского матча в Швейцарии лицом к лицу сошлись сборные Португалии и Нидерландов. Подопечные Фернанду Сантуша много владели мячом на чужой половине поля, но забивали в отчетном поединке не они, а их соперник. На 12-й минуте счет открыл Депай, подправивший мяч в ворота после не слишком удачного удара ван де Бека — 0:1.

После забитого гола происходящее на поле не изменилось — "европейские бразильцы" контролировали мяч, но не могли создать никакой остроты у чужих ворот. А вот голландцы вновь довели одну из немногочисленных атак до забитого гола — на 32-й минуте де Лигт подал во вратарскую, где никем не прикрытый Бабель ударом головой отправил мяч в сетку — 0:2.

Перед самим уходом на перерыв Нидерланды и вовсе довели счет до разгромного — после подачи штрафного де Лигт скинул мяч на ван Дейка, а тот расстрелял Лопеша — 0:3. После трех забитых голов представителями Страны тюльпанов второй тайм оставался лишь формальностью.

Португальцы активно провели начало второй половины встречи, но забить не сумели, а на 61-й минуте вовсе остались в численном меньшинстве из-за удаления Канселу. Поскольку счет был очень комфортным для Нидерландов, они не пытались реализовать большинство, а продолжили действовать вторым номером.

До окончания поединка сборная Португалии много владела мячом на чужой половине поля, но практически не создавала остроты у ворот Силлессена. Но под занавес встречи голкиперу все же пришлось попотеть — Гедеш пробил головой после подачи штрафного, а Яспер вытянулся в струнку и выудил мяч из дальнего угла. В следующей атаке Андре Силва переправлял мяч в ворота с нескольких метров, но ван де Бек успел выставить ногу и заблокировать удар. Как итог, Нидерланды очень легко обыграли Португалию, несмотря на то, что весь матч провели, действуя вторым номером, Рональд Куман показал, что подобная тактика имеет право на жизнь, осталось только выяснить: это единичный случай или так будет постоянно?

Португалия — Нидерланды 0:3

Голы: Депай, 12, Бабель, 32, ван Дейк, 45+2

Португалия: А. Лопеш — Канселу, Фонте, Роланду (Нету, 46), Мариу Руи — Куарежма (Ж. Мартинш, 55), Адриен Силва (Гедеш, 46), А. Гомеш (Андре Силва, 46), М. Фернандеш — Б. Фернандеш (Жоау Мариу, 78), Роналду (Моутиньо, 68)

Нидерланды: Силлессен — Тете (Тиль, 78), де Лигт (Фосу-Менса, 84), ван Дейк, Аке, Вильена (де Врей, 67) — ван де Бек, Преппер, Вейналдум (де Роон, 68) — Депай (Клюйверт, 78), Бабель (Бергхейс, 84)

Предупреждения: Канселу — де Роон

Удаление: Канселу, 61 (вторая желтая карточка)