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Генсек ФФУ: Да, я летал в Испанию, но супруга была там за свои деньги

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Юрий Записоцкий
07:31 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: matchday.ua

Новости спорта: Генсек ФФУ ответил на обвинение журналистов о том, что он с женой провел несколько дней в Испании за счет сборной Украины.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий ответил на обвинение Андрея Шахова, который заявил, что функционер вместе со своей женой поехал отдохнуть в Испанию за счет сборной Украины.

"Я понимаю, что против ФФУ сейчас ведется ожесточенная информационная война. Но никогда не думал, что некоторые журналисты могут опускаться до такого низкого уровня.

Я действительно летал в Марбелью на матч Саудовская Аравия – Украина во главе украинской делегации. И действительно, в это время там три дня находилась моя супруга.

Но дело в том, что она прилетела в Испанию на выходные не в самолете ФФУ, и даже не за средства федерации, как считают отдельные СМИ, а регулярным рейсом, билеты на который мы купили за свои деньги. Таким же образом она и улетела из Испании. А жили мы в отеле, который я оплатил из собственных средств", – приводит слова Записоцкого издание matchday.ua.

Кроме того, функционер предоставил фотографии билетов, подтверждающих, что он заплатил за перелет жены и номер отеля со своих средств.

Ранее журналист Константин Андриюк заявил, что генсек Юрий Записоцкий признался в корупции в ФФУ.

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Новости спорта, Новости футбола, Футбол, ФФУ, Юрий Записоцкий.
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