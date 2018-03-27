Сегодня сборная Украины сыграет с Японией

Товарищеский матч. 27 марта.

Бельгия. Льеж. Стадион "Морис Дюфран"

Арбитр – Барт Вертентен (Бельгия)

15:20 Япония - Украина "Украина", "Футбол 1"

Игра сборной Украины в матче против Саудовской Аравии не была захватывающим зрелищем – это мягко говоря. Возможности реабилитироваться долго ждать не пришлось. На носу – второй контрольный матч сборной Украины в этом календарном году.

Сборная Украины 27 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Японии.

Отметим, что товарищеская встреча состоится на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени.

Япония летом сыграет на чемпионате мира. На групповом этапе команда из страны восходящего солнца попала в компанию поляков, колумбийцев и сенегальцев. Квартет очень ровный и борьба в нем будет держать в напряжении. Поэтому в свете подготовки важен каждый товарищеский поединок.