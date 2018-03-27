Ярмоленко приступил к тренировкам (Видео)

В конце января Андрей Ярмоленко получил травму сухожилия и пропустил последние 11 матчей своей команды.

Ранее сообщалось, что Андрей может не восстановиться до конца сезона, но в понедельник, 26-го марта, украинец вернулся на тренировочное поле, информирует Ruhr Nachrichten.

Пока что Ярмоленко работал индивидуально с фитнес-тренером Андреасом Беком, но в ближайшие дни должен приступить к тренировкам с командой. Тем не менее, Андрей вряд ли примет участие в матче против Баварии, который состоится в субботу, 31-го марта.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за Боруссию Д 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.