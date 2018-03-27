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Месси: Я согласен с Дибалой - нам сложно играть вместе

Лионель Месси
10:53 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем взаимодействии на поле с форвардом Ювентуса Пауло Дибалой.

Дибала остался за бортом сборной Аргентины на последние товарищеские поединки. Главный тренер команды Хорхе Сампаоли объяснил это тем, что пока дела у Пауло в составе "альбиселесте" идут не лучшим образом, так как он не может привыкнуть к новой для себя тактической модели и позиции.

Сам Дибала объяснил свои проблемы тем, что ему трудно играть вместе с Лионелем Месси. Данную мысль поддержал и капитан сборной Аргентины.

"Мы уже обсудили с Пауло его комментарий. Все, что он сказал – правда", — начал Месси.

"В Ювентусе он играет так же, как и я в Барселоне. Мы с ним привыкли смещаться в одни и те же зоны".

"Когда мы оба выходили на поле в составе Аргентины, Пауло должен был действовать левее, что, возможно, было для него непривычным. Я также редко появляюсь на левом фланге".

"Зачастую мы любим выступать справа, чтобы была возможность смещаться в центр. Тогда перед нами открывается все поле", — сказал Лионель в интервью Fox Sports.

Ранее Хорхе Сампаоли заявил, что у Дибалы и Икарди еще будет шанс поехать на чемпионат мира.

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Новости спорта, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Хорхе Сампаоли.
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