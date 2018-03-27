Футбол. Расписание матчей 27 марта
Новости спорта: Во вторник, 27 марта, в футбольном мире будет сыграно немало интересных матчей.
Сегодня сборная Украины в Бельгии проведет товарищеский матч против сборной Японии. Это будет второй матч подопечных Шевченко в этом году. Несколько дней назад украинцы сыграли вничью с Саудовской Аравией 1:1.
Кроме того, сегодня будет сыграно немало интересных противостояний: Германия - Бразилия, Англия - Италия, Испания - Аргентина.
Футбол. Расписание матчей 27 марта (вторник)
Товарищеские матчи
15:20 Япония - УКРАИНА "Украина", "Футбол 1"
18:50 Россия - Франция
20:00 Швейцария - Панама
20:10 Черногория - Турция
21:00 Кот-д`Ивуар - Молдова
21:00 Сенегал - Босния и Герцеговина
21:00 Дания - Чили
21:00 Венгрия - Шотландия
21:00 Египет - Греция
21:15 Словения - Беларусь
21:30 Румыния - Швеция
21:30 Люксембург - Австрия
21:45 Бельгия - Саудовская Аравия
21:45 Польша - Южная Корея
21:45 Германия - Бразилия
22:00 Нигерия - Cербия
22:00 Англия - Италия
22:30 Испания - Аргентина