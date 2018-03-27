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Футбол. Расписание матчей 27 марта

Сане (сборная Германии)
10:27 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Во вторник, 27 марта, в футбольном мире будет сыграно немало интересных матчей.

Сегодня сборная Украины в Бельгии проведет товарищеский матч против сборной Японии. Это будет второй матч подопечных Шевченко в этом году. Несколько дней назад украинцы сыграли вничью с Саудовской Аравией 1:1.

Кроме того, сегодня будет сыграно немало интересных противостояний: Германия - Бразилия, Англия  - Италия, Испания - Аргентина.

Футбол. Расписание матчей 27 марта (вторник)

Товарищеские матчи

15:20 Япония - УКРАИНА "Украина", "Футбол 1"

18:50 Россия - Франция

20:00 Швейцария - Панама

20:10 Черногория - Турция

21:00 Кот-д`Ивуар - Молдова

21:00 Сенегал - Босния и Герцеговина

21:00 Дания - Чили

21:00 Венгрия - Шотландия

21:00 Египет - Греция

21:15 Словения - Беларусь

21:30 Румыния - Швеция

21:30 Люксембург - Австрия

21:45 Бельгия - Саудовская Аравия

21:45 Польша - Южная Корея

21:45 Германия - Бразилия

22:00 Нигерия - Cербия

22:00 Англия - Италия

22:30 Испания - Аргентина

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Новости спорта, Сборная Аргентины, Сборная Испании, Сборная Украины, ФФУ.
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