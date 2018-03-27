Наставник сборной Японии: Несправедливо, что Украина не будет на ЧМ-2018

Вахид Халилходжич на предматчевой пресс-конференции заявил, что требует от своих подопечных результата, сообщает официальный сайт японской футбольной ассоциации. Напомним, Андрей Шевченко заявил, что Украина должна сыграть компактно в защите против "самураев".

"Несправедливо, что Украина не будет участвовать на чемпионате мира, она сильнее, чем Мали, это хорошо организованная команда. Мы будем встречаться с высококлассной сборной, но я требую результата от своих игроков. Украина стоит выше, чем Япония, в рейтинге ФИФА. Мы будем играть против команды уровня чемпионата мира и стремиться одержать победу", – сказал Халилходжич.

Матч Украина – Япония состоится сегодня, 27 марта, в 15:20 по киевскому времени на стадионе Морис Дюффран в Льеже.