Сабо: Хочу сказать тем, кто критикует Шевченко - этого не надо делать

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко не стоит огорчаться после ничьей с Саудовской Аравией (1:1).

«Думаю, что Шевченко на игру с японцами выставит идеальный состав и не будет экспериментировать. Все-таки, он хочет показать, что есть команда. Соперник будет сильнее Саудовской Аравии.

Я видел, что Андрей Шевченко был расстроен после игры с аравийцами – зря он так. В этом матче он получил очень хорошую информацию. Поэтому на матч с японцами он выставит идеальный состав.

Хочу сказать тем, кто сейчас критикует Шевченко, что это не надо делать. Он молодец, собрал молодежь и это всего лишь сборы», – сказал Сабо.

Матч Япония – Украина состоится сегодня в 15.20.