"Лестер" готов отпустить Мареза

Руководство клуба понимает, что алжирец не горит желанием продлевать контракт с Лестером, который действует до 2020 года. Именно поэтому "лисам" будет выгодно продать полузащитника уже ближайшим летом, чтобы выручить за трансфер как можно больше.

27-летний Марез также хочет покинуть Лестер и перебраться в более сильный клуб, информирует Leicester Mercury.

Напомним, в последний день января "лисы" отказались продать своего атакующего хавбека в Манчестер Сити за 60 млн фунтов. Алжирец решил бойкотировать тренировки команды и даже подвергся крупный штраф от руководства клуба за невыполнение условий контракта.

Правда, Рияд решил прекратить бойкот после того, как стало известно, что демарш Мареза неприятно удивил главного тренера "горожан" Гвардиолу.