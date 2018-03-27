Четвертая замена и другие изменения УЕФА в Лиге чемпионов и Лиге Европы

УЕФА утвердил дополнительные изменения в регламентах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, которые вступят в силу со следующего сезона.

С сезона 2018/19 в матчах плей-офф еврокубков в дополнительное время разрешена четвертая замена.

Исключительно в финале Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и матче за Суперкубок в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.

Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов еврокубков , клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

Кроме того, начиная с сезона 2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы УЕФА (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет Севилья.

Также утверждено новое время проведения матчей. В Лиге чемпионов матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 19:55 по киевскому времени. В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы УЕФА матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 19:55 и 22:00 по киевскому времени. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 22:00. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.