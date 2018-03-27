Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости спорта: Сборная Украины сумела разобраться с Японией со счетом 2:1.
Ярослав Ракицкий открыл счет в матче, отличившись не без помощи рикошета со стороны защитника, а во втором тайме Александр Караваев принес победу команде Андрея Шевченко, забив свой первый мяч в футболке сборной Украины.
В конце первого тайма украинцы пропустили гол со стандарта, отпустив в пределах своей штрафной Томоаки Макино.
Сборная Украины провела намного более активно и ярко этот матч, чем поединок против Саудовской Аравии за несколько дней до этой игры. Были у желто-синей команды и другие шансы отличиться.
Япония едва не избежала поражения в конце матча, но сперва удар Сеи Накадзимы поймал Андрей Пятов, а в одной из следующих атак не позволили пробить Юя Есако.
В итоге, победа Украины 2:1, которая наверняка подняла настроение после не совсем успешного матча против Саудовской Аравии.