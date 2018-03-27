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Япония - Украина: видео голов и обзор матча

Япония - Украина
19:22 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче.

Национальная сборная Украины одержала победу над командой Японии в товарищеской встрече, которая прошла в бельгийском Льеже.

Япония – Украина 1:2
Голы: Макино, 41 – Ракицкий, 20, Караваев, 69

Япония: Кавасима – Г.Сакаи, Макино, Уэда, Нагатомо – Ямагути, Хасебе (Мисао, 80) – Хонда (Кубо, 65), Сибасаки (Накажима, 80), Харагути (Усами, 88) – Сугимото (Кобаяши, 56)

Украина: Пятов – Бутко (Караваев, 63), Ордец, Ракицкий, Соболь (Матвиенко, 63) – Малиновский (Буяльский, 63), Степаненко – Марлос (Петряк, 89), Зинченко (Ротань, 79), Коноплянка (Цыганков, 79) – Беседин

Предупреждения: Харагути – Степаненко, Соболь

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол, Япония – Украина.
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