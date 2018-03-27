Форвард сборной Украины - о матче против Японии

После победы сборной Украины в товарищеском матче против Японии со счетом 2:1 нападающий Артем Беседин ответил на вопросы журналистов.

– В матче против Японии сборная выглядела увереннее, чем в предыдущем…

– Нужно было доказать, что ничья против Саудовской Аравии была нелепой случайностью. Все собрались, хорошо отработали. Думаю, могли бы забить больше, и я мог бы забить. Но самое главное, что мы выиграли, и теперь можем возвращаться домой в хорошем настроении.

– Как ты думаешь, Андрей Шевченко уже определился с будущим костяком команды?

– Наверняка у него есть мысли по этому поводу, но об этом лучше спросить у него.

– Ротаня как-то поздравили?

– Конечно, поздравили от всей души! Все-таки сотый матч за сборную – это очень большое достижение. Лично я желаю ему сыграть и 150-й, и еще намного больше! И Караваева с дебютным голом тоже поздравили.

– Что оказалось самым сложным в поединке против Японии?

– Мы ждали, что они будут играть через длинные передачи, поэтому этим они нас не удивили. А сложно было в концовке, когда немного устали и стали допускать ошибки. Но смогли выстоять и довести матч до логического завершения.